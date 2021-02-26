Advertisements

شعبة الحاصلات الزراعية: ارتفاع جديد في أسعار البقوليات قبل شهر رمضان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
قال أحمد الباشا ادريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية،  أن أسعار البقوليات في مصر ستشهد زيادة بنحو 5 بالمائة.

وأوضح ادريس، أن أسعار البقوليات في مصر ستشهد زيادة بنحو 400 إلى 500 جنيه في الطن، نتيجة لزيادة أسعار نولونات الشحن القادمة من الخارج.

وحذر ادريس، من أن هناك تعاقدات كبيرة من الشركات المصرية مع الهيئات والجهات الحكومية في ظل التزام بالتوريد بالأسعار القديمة، مضيفاً "سيتم تعديل هذه الأسعار نتيجة للزيادة الطارئة التي حدثت في أسعار الشحن".

وأكد ادريس، أنه سيتم عقد اجتماع طاريء بالغرفة التجارية الأسبوع المقبل، بهدف مناقشة خطورة الزيادة الأخيرة، لاسيما أن البقوليات تعتبر "مسمار معدة المصريين" ومن السلع الغذائية الاستراتيجية، على حد وصفه.

وألمح، إلى ضرورة مناقشة موقف التجار مع الحكومة، منوهاً بأنه يوجد مخزون جيد من السلع الغذائية مثل الفول والعدس وباقي أنواع البقوليات لاستهلاك شهر رمضان.

وتابع: "غير أن هذه الأصناف قد تشهد زيادة في الأسعار".

وأوضح ادريس، أن مصر تستورد نحو 85 بالمائة‏ من الاستهلاك المحلي للفول، ونحو 95 إلى 98 بالمائة من استهلاك العدس، و80 بالمائة من اللوبيا، و400 بالمائة‏ من الحمص.

وأفاد، أنه بالتالي هذه الزيادات الكبيرة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار قبيل دخول موسم شهر رمضان.

وبين، أن هذا الزيادات تسببت في حدوث بلبلة بالأسواق نظرا لوجود تعاقدات مسبقة بالأسعار القديمة، وأن التجار لن يستطيعوا توفيق أوضاعهم، مضيفاً "زيادة أسعار الشحن ستحرك المياه الراكدة في اتجاه زيادة الأسعار".

وطالب ادريس، بإعادة النظر في أسعار نولونات الشحن، حتي لا تتسبب في ارتفاعات للأسعار قبيل دخول شهر رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك للسلع الغذائية بنسبة 40 بالمائة‏ مقارنة بباقي أشهر العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غرفة القاهرة التجارية الحاصلات الزراعية اسعار النولون اسعار البقوليات

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا في مصر

منذ ساعة و 19 دقيقة

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. حزب مستقبل وطن يتقدم بتعديل على قانون الشهر العقاري

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 8 ساعات

مواعيد مباريات الأهلي الـ9 المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

نجم منتخب مصر يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ يوم

الصاروخ يعود.. خبر سار في الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ليفربول يتلقي ضربة موجعة مرة أخري

منذ ساعة و 11 دقيقة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ ساعة

مانشستر سيتي يقترب من ضم اللاعب المعجزة

منذ 40 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يطالب الخطيب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

منذ 41 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

الاسعار ترتفع بنسبة 6ر0 بالمائة خلال شهر جويلية 2018 مقارنة بشهر جوان 2018

"الغرفة التجارية" تكشف أسباب ارتفاع أسعار "الفول".. وهل ستكون الأخيرة

رئيس شعبة البقوليات يكشف موعد انخفاض أسعار الفول (فيديو)

نسبة التضخم في تونس تتراجع الى 7,1 بالمائة خلال شهر جانفي 2019

الأسعار في إيران تصل مستويات قياسية وتدهور المنتجات الزراعية

ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:36 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

04:41 م

موسيماني يطالب الخطيب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

06:59 م

مانشستر سيتي يقترب من ضم اللاعب المعجزة

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»