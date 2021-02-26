شعبة الحاصلات الزراعية: ارتفاع جديد في أسعار البقوليات قبل شهر رمضان

قال أحمد الباشا ادريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار البقوليات في مصر ستشهد زيادة بنحو 5 بالمائة.





وأوضح ادريس، أن أسعار البقوليات في مصر ستشهد زيادة بنحو 400 إلى 500 جنيه في الطن، نتيجة لزيادة أسعار نولونات الشحن القادمة من الخارج.





وحذر ادريس، من أن هناك تعاقدات كبيرة من الشركات المصرية مع الهيئات والجهات الحكومية في ظل التزام بالتوريد بالأسعار القديمة، مضيفاً "سيتم تعديل هذه الأسعار نتيجة للزيادة الطارئة التي حدثت في أسعار الشحن".





وأكد ادريس، أنه سيتم عقد اجتماع طاريء بالغرفة التجارية الأسبوع المقبل، بهدف مناقشة خطورة الزيادة الأخيرة، لاسيما أن البقوليات تعتبر "مسمار معدة المصريين" ومن السلع الغذائية الاستراتيجية، على حد وصفه.





وألمح، إلى ضرورة مناقشة موقف التجار مع الحكومة، منوهاً بأنه يوجد مخزون جيد من السلع الغذائية مثل الفول والعدس وباقي أنواع البقوليات لاستهلاك شهر رمضان.





وتابع: "غير أن هذه الأصناف قد تشهد زيادة في الأسعار".





وأوضح ادريس، أن مصر تستورد نحو 85 بالمائة‏ من الاستهلاك المحلي للفول، ونحو 95 إلى 98 بالمائة من استهلاك العدس، و80 بالمائة من اللوبيا، و400 بالمائة‏ من الحمص.





وأفاد، أنه بالتالي هذه الزيادات الكبيرة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار قبيل دخول موسم شهر رمضان.





وبين، أن هذا الزيادات تسببت في حدوث بلبلة بالأسواق نظرا لوجود تعاقدات مسبقة بالأسعار القديمة، وأن التجار لن يستطيعوا توفيق أوضاعهم، مضيفاً "زيادة أسعار الشحن ستحرك المياه الراكدة في اتجاه زيادة الأسعار".





وطالب ادريس، بإعادة النظر في أسعار نولونات الشحن، حتي لا تتسبب في ارتفاعات للأسعار قبيل دخول شهر رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك للسلع الغذائية بنسبة 40 بالمائة‏ مقارنة بباقي أشهر العام.