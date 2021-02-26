استعدادا لرمضان 2021.. دبنا الشربيني تبدأ تصوير المشاهد الخارجية لـ"قصر النيل"





أعلنت شركة IProductions (المنتج محمد مشيش) عن الاقتراب من انتهاء المشاهد الداخلية لمسلسل قصر النيل، والتركيز على تصوير المشاهد الخارجية، كما نشرت الشركة أول صورة من الكواليس جمعت النجمة دينا الشربيني والمخرج خالد مرعي.

مسلسل قصر النيل بدأ تصويره مطلع العام الحالي وتم الانتهاء من أغلب المشاهد الداخلية، التي استغرقت بناء ديكوراتها عدة أشهر لضمان المحاكاة الكاملة والدقيقة للحِقبة التي تدور فيها أحداث المسلسل الذي يخوض السباق الرمضاني المقبل وسوف يُعرض علىMBC مصر، ويؤكد المنتج محمد مشيش حماسه الشديد للتعاون مجدداً من النجمة دينا الشربيني خاصة وأن المسلسل في حقبة الستينيات الثرية بالأحداث والشهيرة بطابعها المميز سواء في الأزياء أو الديكورات، وأن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من التصوير في وقته المحدد.

قصر النيل تعاون جديد بين النجمة دينا الشربيني والمنتج محمد مشيش بعد جراند أوتيل وزي الشمس ولعبة النسيان، وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس،

وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ومحمد محمود عبد العزيز، ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة الذي تعاون مع الشركة في عدد كبير من الأعمال.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة نعيش مراحل حل لغزها.