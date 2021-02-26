صحيفة تركية: أردوغان يستغل الدين للتغطية على فشله الاقتصادي

قالت صحيفة "جمهورييت" التركية، إن رئيس هيئة الشئون الدينية، المعروف بـ"خطيب الرئيس التركي"، علي أرباش، يستغل الدين لمطالبة الشعب التركي ضمنيًا بتحمل الأزمات الاقتصادية وسوء الأوضاع المعيشية في ظل انتشار فيروس كورونا.





ونصت الخطبة على وجوب أن يرضى المسلمون بقدر الله تعالى، وأن يتصرفوا بهدوء أمام الظروف الصعبة لا بالتمرد، والابتعاد عن الخوف والقلق والتشاؤم والخضوع لإرادة الله.





جدير بالذكر، أن هذه الخطبة تأتي في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون الأتراك من سوء إدارة النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان للدولة، حيث أصبح المواطنون غير قادرين على إحضار رغيف الخبز إلى منازلهم.



