مانشستر سيتي يقترب من ضم اللاعب المعجزة

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن سعي نادي مانشستر سيتي لتعزيز صفوفه بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا لموسم 2021-2022.





وقالت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" نقلًا عن تقارير صحفية، أن المان سيتي عازم على التقدم بعرض يتجاوز 115 مليون يورو لضم لاعبين من بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلي أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا يرغب في جلب النرويجي إيرلينج هالاند، وزميله الأمريكي جيوفاني رينا إلى ملعب الاتحاد.

ويرغب السيتي في ضم هالاند أولًا في الميركاتو الصيفي، على أن يُبقي رينا داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك لموسم آخر، لمواصلة تطوره مع أسود الفيستيفال، نظرًا لصغر سنه وبلوغه 18 عامًا فقط.

ومن جانبه من المؤكد ان هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي للنادي الألماني، لن يمانع في بيع أحد نجوم الفريق، لا سيما حال فشله في التأهل لدوري الأبطال، إلا أنه من الصعب التخلي عن لاعبين بارزين في آن واحد.

يذكر أن عقد هالاند مع دورتموند ممتد حتى صيف 2024، لكنه يتضمن شرطًا جزائيًا من الممكن تفعيله بحلول صيف 2022، فيما وقع رينا على عقد حتى 2025.



