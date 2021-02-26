7 مباريات من العيار الثقيل لأندية الصعيد بالقسم الثاني

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الفجر الرياضي" مباريات السبت :



1- طهطا مع الشرقية للدخان



يشهد ملعب طهطا مواجهه ناريه بين فريق الشرقية للدخان المتصدر بقيادة علاء إبراهيم برصيد 33 نقطة مع فريق طهطا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة ضياء الزعيم برصيد 11 نقطة.



2- المنيا مع شبان قنا





يستضيف فريق المنيا وصيف المجموعة بقيادة شديد قناوي برصيد 28 نقطة شبان قنا صاحب المركز التاسع بقيادة كمال الزين برصيد 17 نقطة.



3- ديروط مع بترول أسيوط





يلتقي فريق ديروط صاحب المركز الثالث بقيادة محمد صديق برصيد 25 نقطة مع فريق بترول أسيوط صاحب المركز الحادي عشر بقيادة

هشام عبد المنعم برصيد 15 نقطة.



4- بنى سويف مع الألومنيوم



يحل فريق الألومنيوم صاحب المركز الرابع بقيادة حسين عبد اللطيف برصيد 25 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق بنى سويف صاحب المركز السابع بقيادة محمد يوسف برصيد 20 نقطة.



5- الفيوم مع تليفونات بني سويف



يواجه فريق الفيوم صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد بكرى برصيد 19 نقطةفريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثاني عشربقيادة

محمدجمال برصيد14 نقطة.



6- أسمنت أسيوط مع شباب سمسطا



يلتقي فريق أسمنت أسيوط صاحب المركز الأخير بقيادة هيسم صالح برصيد 6 نقاط مع فريق شباب سمسطا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد 13 نقطة .



7- قنا مع كيما أسوان



يواجه فريق قنا صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الرحيم همام برصيد 16 نقطة فريق كيما أسوان صاحب المركز الرابع عشر بقيادة عادل عبد الحميد لحمه برصيد12 نقطة.



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 33 نقطة

2- المنيا 28 نقطة

3- ديروط 25 نقطة

4- الألومنيوم 25 نقطة

5- الإعلاميين 22 نقطة

6- بنى سويف 20 نقطة

7- سوهاج 20 نقطة

8- الفيوم 19 نقطة

9- شبان قنا 17 نقطة

10- قنا 16 نقطة

11- البترول 15 نقطة

12- تليفونات بني سويف 14 نقطة

13- شباب سمسطا 13 نقطة

14- كيما أسوان 12 نقطة

15- طهطا 11 نقطة

16- أسمنت أسيوط 6 نقاط



تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت منافسات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بالقسم الثاني بإقامة 7مباريات وتختتم الجولة يوم الأحد بلقاء الإعلاميين مع سوهاج .