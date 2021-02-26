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إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
ريهام على
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نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، في إزالة عدد 7 حالات تعدٍ فى المهد على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

وقال الأستاذ مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، إنه قد تم إزالة عدد 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية شكشوك عبارة عن بناء مخالف بالبلوك الأبيض خارج الحيز العمراني زمام جمعية شكشوك للائتمان الزراعي علي مساحة 525 متر ( ثلاثة قراريط ) وتم تسليم الأرض خالية من التعديات لمدير الجمعية تحت إشراف الأستاذة سعاد السيد، رئيسة الوحدة.

كما تم إزالة عدد 4 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية بأبوكساه علي مساحة 10 قيراط لكل حالة بإجمالي مساحة 7000 متر (40قيراط) عبارة عن أعمدة حديدية وسلك شائك وسبائت بوص وألواح حديدية تمت الإزالة تحت إشراف الاستاذ إبراهيم أبو طالب، رئيس الوحدة واللجنة المشكلة وتأمين قوة من مركز شرطة ابشواي بقيادة العميد محمد جلال، مأمور مركز الشرطة والنقيب مصطفي طارق.

وكذلك إزالة تعدي بالزراعة علي أرض حرم مستشفى، ابشواي المركزي زراعة نخيل وتم إزالة النخيل والاحتفاظ به للاستفادة منه بالاماكن المناسبة.

علي صعيد آخر وفيما يخص أعمال توصيل خدمة الغاز الطبيعي للوحدة المحلية بالعجميين تم اليوم متابعة مد الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بالوحدة تزامنا مع إستكمال أعمال صيانة خطوط وشبكات الصرف الصحي
تحت إشراف الأستاذ محمد رجب رئيس الوحدة.
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي
إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ابشواي

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