من الإبتدائي حتى الثانوي.. 15 وسيلة تعليمية متاحة أمام الطلبة للتعلم عن بعد

فى ظل الارتفاع الذى شهدته مصر فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال شهر ديسمبر الماضى، أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، عن قرارات عدة، تتعلق باستكمال العملية التعليمية الخاصة بالفصل الدراسى الأول، عن بعد، حرصا على سلامة جميع العاملين بالعملية التعليمية، من طلبة ومعلمين وإداريين، ولتجنيبهم جميعا خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، دون أن يؤثر ذلك سلبا على سير المنظومة التعليمية، أو أن يعطل سير الدراسة.



وكان من بين القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، فى هذا الشأن، إلغاء الحضور فى المدارس بمختلف أنواعها بدء من يوم 2 يناير 2021، حتى بداية إجارة منتصف العام، التى بدأت من يوم 16 يناير، مع تأجيل كل الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل سواء الورقية، والعملية، والإلكترونية، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع استقرار الأوضاع داخليًا، جراء انتشار جائحة كورونا، ومراعاة تطبيق ذلك على جميع أنواع التعليم ومستوياته المختلفة.



وتنفيذا لقرارات التعليم، جرى استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من يوم السبت 2 يناير الماضى، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020 -2021، بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحصول على الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية بدون محذوفات من المناهج.



ومع قرار استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد، استثمرت وزارة التربية والتعليم، فى العديد من الوسائل التعليمية، التى تمكن الطلاب فى مختلف المراحل، من المذاكرة.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" الوسائل التعليمية التى تتيحها وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، للطلاب حتى تمكنهم من استكمال الدراسة والمذاكرة عن بعد:



للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى:



إتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة، حتى يسترشد به أولياء الأمور الراغبون فى مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة.



للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى:



القناة التعليمية مدرستنا 1، كوسائل تعليمية أساسية، بالإضافة إلى وسائل التعلم المتاحة مثل:



- منصة ذاكر (https:study.ekb.eg) من بنك المعرفة المصرى.



- منصة البث المباشر (https:stream.moe.gov.eg).



- منصة ادمودو (https:new.edmodo.com).



لطلاب الصف الثالث الإعدادى:



القناة التعليمية مدرستنا 1، كوسائل تعليمية أساسية، بالإضافة إلى وسائل التعلم المتاحة مثل:



- منصة ذاكر (https:study.ekb.eg) من بنك المعرفة المصرى.



- منصة البث المباشر (https:stream.moe.gov.eg).



- منصة ادمودو (https:new.edmodo.com).



- منصة حصص مصر (https:www.hesas.eg).



لطلاب المرحلة الثانوية:



- منصة نظام إدارة التعلم (https:lms.ekb.eg) من بنك المعرفة المصرى، كوسيلة تعليمية أساسية، بالإضافة إلى القناة التعليمية مدرستنا 2.



- منصة البث المباشر (https:stream.moe.gov.eg).



- منصة ادمودو (https:new.edmodo.com).



- منصة حصص مصر (https:www.hesas.eg).