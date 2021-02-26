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أستراليا ترفع الحظر عن طائرات بوينج 737 ماكس

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة سلامة الطيران المدني في أستراليا اليوم، الجمعة، رفع الحظر المؤقت المفروض على استخدام طائرات بوينج 737 ماكس.
 
وكانت الهيئة أوقفت تحليق هذا الطراز من طائرات بوينج في الأجواء الأسترالية في أعقاب حادثين مأساويين أسفرا عن مقتل 346 شخصا.
 
ووقع الحادث الأول في إندونيسيا في أكتوبر عام 2018، والثاني في إثيوبيا في مارس 2019.
 
ووقع الحادثان نتيجة عطل في جهاز الاستشعار بنظام التحكم في الطيران والذي من شأنه أن يدفع مقدمة الطائرة إلى أسفل، حيث تبين أن الطيارين غير مدربين على كيفية إيقاف هذا النظام تلقائيا.
 
وسيتضمن الإصدار الجديد من نظام التحكم في الطائرة الحصول على البيانات من جهازي استشعار.
 
ورفعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، وآخرون، الحظر المفروض على استخدام طائرات بيونج ماكس 737.

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