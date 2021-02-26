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مصطفى بكري: ثقة المواطن في القيادة السياسية بلا حدود

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:20 م
داليا الحسين
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قدم البرلماني مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الشكر إلى حزب مستقبل وطن، بعد إعلانه الاعتزام من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري للوحدات السكنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى الشريف، مقدمة برنامج "أحلام مواطن" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حزب مستقبل وطن يؤكد دائما اهتمامه بالمواطن المصري وكل المشاكل التي تواجهه.

وتابع البرلماني مصطفى بكري، أن حزب مستقبل وطن سوف يتقدم بتعديل تشريعي بما يتعلق بالمادة 35 الخاصة بتسجيل العقارات وهي خطوة مهمة تعطي الحزب مصداقية للشعارات التي يطرحها.

وقال البرلماني مصطفى بكري، أن مسألة التسجيل والقيد بالشهر العقاري في العقارات أصاب المواطنين بحالة من الإحباط، وكانت واقعة مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن ضرورة أن يكون هناك حلًا، لأن المواطن المصري لن يكون في مقدوره دفع 2.5% وباقي الرسوم لتسجيل العقارات في الشهر العقاري، متابعا "الناس حالتها صعبة نحن في زمن الكورونا".

وأكد البرلماني مصطفى بكري أن القيادة السياسية عندما تستجيب لنداء الجماهير يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيش مشاكل المواطنين، فالقيادة السياسية تشعر بالمواطنين، مطالبا بتأجيل تنفيذ هذا القانون لوقت آخر.

وأكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن ثقة المواطنين في القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بلا حدود.


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