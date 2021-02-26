نشرة أخبار قنا اليوم الجمعة 26-2-2021.. استمرار حرائق زراعات القصب وحوادث مرورية متكررة



"طفل الشيشة والسنجة" في قنا.. قصة ضحية جديدة من ضحايا الطلاق



حالة من الغضب عمت محافظة قنا، من امس الخميس، عقب تداول صورة لطفل وهو ممسك بالشيشة وبجواره سلاح أبيض - سنجة -، الأمر الذي استدعى والد الطفل بتحرير محضر ضد والدة الطفل.



وتكشف "الفجر"، تفاصيل القصة، والتي بدأت بانفصال الزوجين، عن بعضهما البعض، الأمر الذي أدى إلى انتقال الأم للعيش مع والدتها في مركز نقادة، وعاش الوالد في أسوان، ليتفاجئ بنشر صور لنجله الصغير على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بالشيشة.



قام الأب بإبلاغ الجهات المعنية بأن الأم لا تحسن تربية الطفل، مقدمًا تلك الصور كدليل على اتهاماته، مما استدعى لجنة من حماية الطفل التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بالذهاب والتقصي حول الواقعة.

السيطرة على حريق نشب في زراعات القصب بمركز الوقف



ولقد تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في زراعات القصب بقرية المعوجية بمركز الوقف، بمحافظة قنا.



وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق في زراعات القصب بمساحة 7 قراريط، بقرية المعوجية بمركز الوقف، بمحافظة قنا، وذلك قبل امتداده إلى الأراضي المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.



إصابة 3 إثر حادث مروري مروع بالطريق الصحراوي في قنا



أصيب 3 أشخاص، في انقلاب سيارة ملاكي، بطريق قنا – نجع حمادي الصحراوي الغربي.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد إصابة كل من حامد أحمد محمد، 51 عامًا، بنزيف بالمخ، وأمل عبدالمنعم عباس، 50 عامًا، بكسر بالعمود الفقري، وأسماء عنتر أحمد، 25 عامًا، بكسر بقاع الجمجمة.



إصابة شخصين في انقلاب دراجة بخارية في نجع حمادي



أصيب شخصين، في انقلاب دراجة بخارية، بمدخل الشيخ فرج بقرية بهجورة في نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا يفيد إصابة حمادة محمود عبدالرحيم، 40 عاما، بكسر بالقدم، وسماح محمد توفيق، 30 عاما، بخلع في الكتف في انقلاب دراجة بخارية، بمدخل الشيخ فرج بقرية بهجورة في نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.



شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الجمعة، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-