الصعيدي يقود النصر لفوز كبير على "زد" في القسم الثاني

منعت العارضة هدف التقدم للنصر من ضربة رأسيه من احمد الصعيدي في بداية اللقاء .



وفي الدقيقة 32 تمكن احمد الصعيدي من تسجيل الهدف الاول عن تمريرة أ دهم حامد .



وفي الدقيقة 44 واصل الصعيدي تألقه وأضاف الهدف الثاني من تمريرة الإفريقي .



