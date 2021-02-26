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الصعيدي يقود النصر لفوز كبير على "زد" في القسم الثاني

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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حقق فريق النصر بقيادة سيد عيد فوزا كبيرا علي فريق زد بقيادة أسامة نبية بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن الجولة 15 .

منعت العارضة هدف التقدم للنصر من ضربة رأسيه من احمد الصعيدي في بداية اللقاء .

وفي الدقيقة 32 تمكن احمد الصعيدي من تسجيل الهدف الاول عن تمريرة أدهم حامد .

وفي الدقيقة 44 واصل الصعيدي تألقه وأضاف الهدف الثاني من تمريرة الإفريقي .
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وفي الشوط الثاني نجح احمد كالوشا في تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء التي حصل أحمد داهش.

الفوز رفع رصيد النصر الي 16 نقطة بينما تجمد رصيد زد عند 20 نقطة
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وقال سيد عيد المدير الفني للنصر عقب المباراة أن لاعبيوه قدّموا اداء رائع وحققوا نتيجة كبيرة مشيراً  أن الشوط الأول اعطي تعليمات هجومية للاعبين ونفذوا اللاعبين التعليمات المطلوبة منهم ونجحوا في تسجيل هدفين وبين شوكي إلقاء طالبت اللاعبين بضرورة التأمين والحفاظ علي الهدفين مع ضرورة تسجيل هدف ونجح في التسجيل عن طريق كالوشا من رحلة جزاء .

وأشار عيد إلي أن التغيرات كانت موفّقه حيت تم الدفع بحسن حسين وحسام اشرف وحسام جلال وميدو العطار وأحمد كهربا .

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