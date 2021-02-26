ملخص مباراة المصري وسيراميكا كيلوباترا (2-2) في الدوري المصري





انتهت مباراة المصري البورسعيدي ونظيره الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء والشهرة، والتي أقيمت اليوم، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ9.





مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا





وانطلقت مباراة المصري وسيراميكا اليوم على ملعب "برج العرب"، حيث شهد اللقاء وتحديداً الشوط الأول تسجيل 4 أهداف بواقع هدفين لكل فريق.





هدف المصري الأول





سجل لاعب فريق المصري عمر كمال عبد الواحد، الهدف الأول في الدقيقة الـ3 من بداية المباراة، من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء، إبراهيم نور الدين، بعد عرقلة جريندو.





تعادل سيراميكا مع المصري





وأدرك سيراميكا التعادل في الدقيقة الـ10، عن طريق لاعبه ياسر ريان المعار من النادي الأهلي، بعدما استغل خطأ فريد شوقي لاعب المصري في تمرير الكرة، ليراوغ مدافع المصري، وينفرد بمرمى أحمد مسعود ويسجل التعادل.





هدف المصري الثاني





وأضاف لاعب المصري أوستن أموتو، الهدف الثاني في الدقيقة 29 من خطأ قاتل من تقا لاعب سيراميكا الذي فشل في إبعاد الكرة فاستخلصها محمد عنتر ومررها إلى أوستين أموتو المنفرد بالمرمى فسدد كرة قوية سكنت مرمى الأخير.





المصري يواجه شبح تألق ريان





وواصل أحمد ياسر ريان تألقه خلال اللقاء، حيث سجل الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 37 من ضربة جزاء، احتسبها إبراهيم نور الدين، ليباغت المصري البورسعيدي بأدائه القوي.





ترتيب المصري





وتبادل المصري وسيراميكا كليو باترا في الشوط الثاني إهدار الفرص السهلة على كلا المرميين لتنتهي المباراة بنتيجة الشوط الأول، ليرتفع رصيد المصري إلى النقطة 22 اضعه في المركز الثالث، بينما وصل رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 21 نقطة في المركز الخامس من الترتيب.



