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أسامة منير يحتفل بكليب "انا " وبعيد ميلاده مع فريق العمل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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احتفل الإعلامي أسامة منير بعودته للغناء مرة أخرى بشركته بمصر الجديدة مع فريق عمل اغنيته الجديدة "أنا" والتي طرحت مساء أمس الخميس، وحرص أسامة خلال الإحتفال على الغناء مع أعضاء شركته.

كما فاجئ فريق عمل شركته بالاحتفال بعيد ميلاده وقاموا باهداؤه بعض الهدايا التذكارية بالإضافة إلى الغناء له وتقطيع تورتة عيد الميلاد.

ويحضر اسامة في الوقت الحالي لعدد من الأغاني الجديدة فضلا لعمله في الراديو في برنامجه "أنا والنجوم وهواك" الذي يقدمه منذ ١٧ عام على إذاعة ميجا إف إم.
 الاغنية من كلمات وألحان اسامة منير  و توزيع رومانى امين وچون استيفان وإنتاج اكسبريس ميديا واخراج احمد سليم

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