عاد توماس مولر نجم بايرن ميونيخ إلى قائمة الفريق قبل مواجهة كولن، غداً السبت، بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث شارك اليوم الجمعة في التدريبات مع باقي نجوم الفريق.



سيكون اسم مولر ضمن قائمة الفريق، حيث أكد مدربه هانزي فليك، استعاد لياقته سريعاً، وأوضح: "تدرب بالمنزل أثناء العزل الصحي، كما أنه لاعب يتمتع بأساس جيد، لم أقرر بعد ما إذا كنت سأدفع به منذ بداية المباراة، بالمثل تجاوز سيرجي غنابري إصابته العضلية، وأصبح جاهزاً للمباراة".



وعن الإصابات العديدة التي تضرب الفريق، علق فليك: "نعمل من أجل إكمال صفوفنا مرة أخرى".



ولم يتحصل البايرن إلا على نقطة وحيدة من آخر جولتين في الدوري، وهو ما استغله وصيفه لايبزيغ، كي يقلص الفارق بينهما إلى نقطتين فحسب، إلا أن الفوز العريض الذي حققه 4-1 على لاتسيو الثلاثاء الماضي في دوري الأبطال، كان مؤشراً على ارتفاع مستوى كتيبة فليك، وعدم استعدادهم للتنازل عن صدارة "البوندسليغا".