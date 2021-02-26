تعرف على آخر تفاصيل أزمة أبوجبل وجنش

أكد محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، انه راض تماماً عن وجهة نظر مدربه البرتغالي جيمي باتشكيو، بعد استبعاده من مواجهة تونجيت السنغالي.









وشهدت الفترة الأخيرة أزمة كبيرة في الفريق، قبل مواجهة تونجيت، بعدما رفض التواجد على دكة بدلاء فريقه، ليقرر باتشيكو استبعاده من قائمة المباراة، والاعتماد على محمد عواد كحارس ثان للفريق.





وقال أبو جبل في تصريحات صحفية: "لم أعترض على قرار باتشيكو الذي يملك كافة الصلاحيات في اختيار عناصر الفريق سواء التشكيل الأساسي أو البدلاء".





وتابع: "كل الاحترام لقرار باتشيكو والذي أتقبله بصدر رحب، المدير الفني صاحب القرار الأول والأخير".







