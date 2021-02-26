Advertisements

كامل الوزير: ميزانية قطاع النقل 1.1 تريليون جنيه

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
وصف المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، مشروعات النقل، قبل توليه مسؤولية الوزارة بأنها مشروعات "رد الفعل"، وغير مخططة، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد، سبقهما خطة عاجلة "لتأمين العمل بالمرافق" حسب الإمكانيات.

وقال خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، إنه بعد معرفة الإمكانيات والاحتياجات تم وضع خطة بميزانية 1.1 تريليون جنيه والتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف وزير النقل والمواصلات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع على الخطة، وبدأ التكليف بمشروعات تكاملية مع المشروعات الموضوعة، معلقا: "كان ضروريا إعادة ثقة الشعب المصرى فى مرافق وزارة النقل والسكك الحديدية".

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطالب الخطيب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ يوم

عاجل.. حزب مستقبل وطن يتقدم بتعديل على قانون الشهر العقاري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مواعيد مباريات الأهلي الـ9 المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 17 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مانشستر سيتي يقترب من ضم اللاعب المعجزة

منذ ساعة و 17 دقيقة

الصاروخ يعود.. خبر سار في الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تعرف على آخر تفاصيل أزمة أبوجبل وجنش

منذ أقل من ساعة

ليفربول يتلقي ضربة موجعة مرة أخري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ 40 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا في مصر

منذ أقل من ساعتين

نجم منتخب مصر يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:36 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

07:38 م

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

04:41 م

موسيماني يطالب الخطيب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

06:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»