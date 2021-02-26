كامل الوزير: ميزانية قطاع النقل 1.1 تريليون جنيه

وصف المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، مشروعات النقل، قبل توليه مسؤولية الوزارة بأنها مشروعات "رد الفعل"، وغير مخططة، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد، سبقهما خطة عاجلة "لتأمين العمل بالمرافق" حسب الإمكانيات.



وقال خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، إنه بعد معرفة الإمكانيات والاحتياجات تم وضع خطة بميزانية 1.1 تريليون جنيه والتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأضاف وزير النقل والمواصلات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع على الخطة، وبدأ التكليف بمشروعات تكاملية مع المشروعات الموضوعة، معلقا: "كان ضروريا إعادة ثقة الشعب المصرى فى مرافق وزارة النقل والسكك الحديدية".

