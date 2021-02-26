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رئيس التنشيط السياحي يبحث مع الشركات الأردنية دفع حركة السياحة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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اجتمع المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مع ممثلي مجموعة من الشركات السياحية الأردنية؛ وذلك على هامش فعاليات الزيارة التعريفية التي نظمتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ل 20 شركة سياحية أردنية وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الأردني لزيارة عدد من المقاصد السياحية والأثرية في مصر.

وجاء ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للعمل على دفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة،

وخلال الاجتماع، استعرض يوسف الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة لإعادة استئناف السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الماضي والتي يتم تطبيقها بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

بالإضافة إلى استعراض المنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، مؤكدا على أهمية الترويج للسياحة المصرية بالسوق العربي خلال الفترة القادمة.

وقام عدد من ممثلي وسائل الاعلام الأردني المرافق للوفد، بتغطية فعاليات الزيارة لتوضيح كافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر، ومقوماتها السياحية والأثرية، مما سيعظم من المردود الإيجابي في الحركة السياحية الوافدة لمصر.

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