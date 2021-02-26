Advertisements

حسام موافي: الأشعة المقطعة والرنين المغناطسي بمثابة انقلاب في عالم المخ

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:38 م
داليا الحسين
Advertisements


قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن إصابة أي عضو من أعضاء الجسم تؤدي لإصابة الإنسان بالغيبوبة وأشهرها المخ.

وأضاف موافي، خلال برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن الغيبوبة الناتجة عن إصابة المخ من خلال إصابة فص أو الفصين من المخ مثل التهاب فيروسي في المخ ويحدث في بعض الحالات غيبوبة.

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن الجلطات تصيب فص واحد من المخ أو جزء من المخ وأيضا النزيف داخل المخ، يؤدي إلى الغيبوبة موضحا أن بعض الخبطات على المخ تؤدي إلى غيبوبة لمدة ثلاثة أيام فقط.

وأكد الدكتور حسام موفي أن الأشعة المقطعة والرنين المغناطسي بمثابة إعجاز في تحديد أسباب الغيبوبة في المخ، وهما بمثابة انقلاب في عالم المخ، لأن الطبيب في ثانية يستطيع أن يحدد مدى الإصابة في المخ.

وتعجب الدكتور حسام موافي من رياضة البوكس والمصارعة خاصة أنها عنيفة ويجيب إعادة النظر بها.

أخبار تهمك

الصاروخ يعود.. خبر سار في الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ 42 دقيقة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ أقل من ساعتين

نجم منتخب مصر يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا في مصر

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطالب الخطيب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعرف على آخر تفاصيل أزمة أبوجبل وجنش

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي ينقلب على موسيماني بسبب منتخب مصر

منذ 19 دقيقة

ليفربول يتلقي ضربة موجعة مرة أخري

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. حزب مستقبل وطن يتقدم بتعديل على قانون الشهر العقاري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ يوم

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يقترب من ضم اللاعب المعجزة

منذ ساعة و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:36 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

07:38 م

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

04:41 م

موسيماني يطالب الخطيب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

06:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»