عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

علم الـ "الفجر الرياضي" أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز قرر فتح تحقيق عاجل مع خالد رفعت مدير التسويق بالنادي، بسبب أزمة ملابس الفريق الكروي الأول التي حدثت مؤخرا قبل سفر بعثة الفريق إلى السنغال.





وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن خالد رفعت تسبب في حدوث أزمة قبل سفر بعثة الفريق للسنغال حيث، طًلب المجلس من مدير التسويق شراء (ترنكات) للفريق قبل سفر بعثة الأبيض إلى السنغال لمواجهة تونجيث السنغالي في اللقاء التي انتهى بالتعادل دون أهداف، وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.





واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تحويل خالد رفعت للتحقيق بسبب شراء ملابس للفريق الأول غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.





ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.



