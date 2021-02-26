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محام: الزوجة مش من حقها تحبس زوجها في واقعة الزنا خارج المنزل (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:43 م
هدى عبدالرازق
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قال المحامي عصام حجاج، إن المادة 277 من قانون العقوبات تنص على أنه من حق الزوجة أن تحبس الزوج لو زنا بأخرى إذا كانت الواقعة في منزل الزوجية.

وأشار "حجاج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لو ضبطت الزوجة زوجها في واقعة زنا بأخرى ولكن في مكان ليس بيت الزوجية، فأنه لا يحق لها أن ترفع دعوى ضد الزوج.

وأضاف، "الزوجة مش من حقها تحبس زوجها في واقعة الزنا إلا لو قفشته في منزل الزوجية"، كاشفا أن المادة 191 من القانون تفيد أن الزوجة إذا ضبطت زوجها مع زوجة أخرى له خارج منزل الزوجية ولم تكن تعلم أنه متزوج بأخرى يمكنها حبسه، معلقا: "عشان كده الزوج اللي يضبط مع سيدة خارج منزل الزوجية ومراته تيجي يقولها أقسم بالله ما مراتي".

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