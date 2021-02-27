أمطار مستمرة من السبت للخميس.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنقضي، موجة من التقلبات الجوية، أعقبها تحسنًا تدريجيًا فى حالة الطقس، بدأت يوم الأربعاء الماضي، إذ ارتفعت درجات الحرارة بشكل طفيف، رغم استمرار هطول الأمطار على بعض المدن والمحافظات.





وبينما يواصل الطقس حالة التحسن التدريجية التى بدأت قبل 3 أيام، إلا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت عن سقوط أمطار بشكل يومى على بعض المدن والمحافظات، على مدار الأسبوع، بدءا من السبت وحتى الخميس.





فيما يلى من سطور، تستعرض " الفجر " لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من السبت 27 فبراير 2021، وحتى يوم الخميس 4 مارس 2021، الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:





يوم السبت 27 فبراير 2021:

- أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء، على فترات متقطعة.





- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.





يوم الأحد 28 فبراير 2021:

- أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.





- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.





يوم الإثنين 1 مارس 2021:

- أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.





- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.





- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.





يوم الثلاثاء 2 مارس 2021:

- أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.





- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.





يوم الأربعاء 3 مارس 2021:

- أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.





- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.





- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.





يوم الخميس 4 مارس 2021:

- أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.





- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وسيناء وجنوب البلاد.





- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.





وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



