أخبار محافظة قنا في أسبوع.. ضبط تاجر عملات وعامل يقتل والدته



الأموال العامة بقنا تضبط تاجر عملات أجنبية بالسوق السوداء.. تعامل في 2 مليون جنيه



تمكنت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، برئاسة العميد صلاح ابوسحلي، من ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء، في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.







وتمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء عاصم الداهش، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، والعقيد حسن الإمام، وكيل الإدارة العامة لمباحث الأموال بجنوب الصعيد، من ضبط أحد الأشخاص ويعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقه عامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا ) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثاني على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج الذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.



محافظ قنا يكرم أوائل الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة



كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أوائل الدورات التدريبية الذين مثلوا المحافظة فى البرامج والدورات التدريبية التى نظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال النصف الأول من العام التدريبي ٢٠٢٠٢٠٢١ والذين كانوا خير سفير للمحافظة بأدائهم المتميز ونتائجهم المشرفة وذلك بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة.







اوضح الداودى انه تم تكريم 13 موظف من العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية للمدن والذين حصلوا على المراكز الأولى في الدورات التدريبية التى شاركوا بها في الفترة من شهر سبتمبر وحتى منتصف يناير الماضى مؤكدا أن هذا التكريم جاء لتشجيع العاملين وتعزيز روح الانتماء للعمل والتأكيد على أن الالتزام والجدية في العمل هو الأساس للتنمية الحقيقية.



الابن العاق.. مصرع مسنة قتلها نجلها بعصا في قنا



لقيت ربة منزل بنجع حمادي، مصرعها، بعد أن تعدى عليها ابنها بالضرب بقرية نجع خضر. بمنطقة الدرب.



تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع رقية فاو متولي، 75 سنة، مقيمة بقرية نجع خضر بنجع حمادي.



و كشفت تحريات المباحث برئاسة المقدم اسلام فوزي رئيس مباحث نجع حمادي، أن المتهم في الواقعة ابنها، موظف في السكة الحديد، يعاني من انفصام في الشخصية ومرض نفسي، وكان يتعدى عليها بشكل مستمر، وفي المرة الأخيرة، ضربها بعصا وبيده حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



ضبط المتهمين بقتل عامل داخل مزرعة في قنا



تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين بقتل عامل داخل مزرعة بنجع حمادي.





وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا بالعثور على جثة عمر علي، 46 عاما، مقيم قرية القصر بنجع حمادي، بها طلق ناري داخل مزرعة بنجع حمادي.



وكشفت تحريات المباحث، برئاسة المقدم سامح نجيدة، وكيل فرع البحث الجنائي في نجع حمادي، والمقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، أن المجني عليه كان يعمل في السعودية، وعاد منذ قرابة شهر، ونشبت بينه وبين آخرين خلافات على قطعة أرض، بعدما قام بدفع ثمن شرائها، ورفضوا بعدها تسليمها له أو رد المبلغ، واتفقوا للجلوس سويا لحل المشكلة، ونشبت بينهم مشادات كلامية، قام على إثرها أحد المتهمين بإطلاق رصاصة استقرت في رأس المجني عليه، ما أسفر عن وفاته.





وكيل تعليم قنا يتابع استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول



تفقد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عدة مدارس للوقوف على التجهيزات والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول وعودة الطلاب لإكمال التعلم في الصفوف الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني.

وتابع وكيل الوزارة، تجهيز مدرسة السلام الثانوية بنين ومدرسة ناصر الابتدائيه ومدرسة السيدة زينب الثانوية بنات.

ووجه وكيل الوزارة، مديري المدارس بتعقيم جميع الفصول والممرات بين الفصول تمهيدا لعقد لجان الامتحانات لصفوف النقل التي تبدأ الأسبوع المُقبل.



"طفل الشيشة والسنجة" في قنا.. قصة ضحية جديدة من ضحايا الطلاق



حالة من الغضب عمت محافظة قنا، من امس الخميس، عقب تداول صورة لطفل وهو ممسك بالشيشة وبجواره سلاح أبيض - سنجة -، الأمر الذي استدعى والد الطفل بتحرير محضر ضد والدة الطفل.

وتكشف "الفجر"، تفاصيل القصة، والتي بدأت بانفصال الزوجين، عن بعضهما البعض، الأمر الذي أدى إلى انتقال الأم للعيش مع والدتها في مركز نقادة، وعاش الوالد في أسوان، ليتفاجئ بنشر صور لنجله الصغير على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بالشيشة.



قام الأب بإبلاغ الجهات المعنية بأن الأم لا تحسن تربية الطفل، مقدمًا تلك الصور كدليل على اتهاماته، مما استدعى لجنة من حماية الطفل التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بالذهاب والتقصي حول الواقعة.





شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، هذا الاسبوع، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة: