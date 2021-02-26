ريفالدو: زيدان مدرب لا ينبغي التشكيك في عمله

رفض البرازيلي ريفالدو، أسطورة برشلونة، اليوم الجمعة، الهجوم الواقع على الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني ريال مدريد.





وقال ريفالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ABC" الإسبانية: "ريال مدريد قدم مباراة رائعة أمام أتالانتا، وحقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه، ما يؤكد أن زيدان مدرب رائع".





وتابع: "لا أستوعب الانتقادات الموجهة لزيدان، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وتحقيق لقب الليجا بعد فترة طويلة، فقد أثبت أنه مدرب لا ينبغي التشكيك في عمله".





وأضاف: "لا زال بإمكان زيدان تحقيق النجاحات، خلال الموسم الجاري، حيث اقترب مرة أخرى من صدارة الليجا، وحقق فوزًا غاليًا على أتالانتا".





وأتم: "يجب على الجمهور والصحافة الانتظار لنهاية الموسم، كي يتسنى لهم تقييم عمله.. فإذا خرج من الموسم خالي الوفاض، سيكون الوقت قد حان للتشكيك فيما قدمه".







