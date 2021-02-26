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ريفالدو: زيدان مدرب لا ينبغي التشكيك في عمله
الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:54 م
الفجر الرياضي
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رفض البرازيلي ريفالدو، أسطورة برشلونة، اليوم الجمعة، الهجوم الواقع على الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني ريال مدريد.
وقال ريفالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ABC" الإسبانية: "ريال مدريد قدم مباراة رائعة أمام أتالانتا، وحقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه، ما يؤكد أن زيدان مدرب رائع".
وتابع: "لا أستوعب الانتقادات الموجهة لزيدان، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وتحقيق لقب الليجا بعد فترة طويلة، فقد أثبت أنه مدرب لا ينبغي التشكيك في عمله".
وأضاف: "لا زال بإمكان زيدان تحقيق النجاحات، خلال الموسم الجاري، حيث اقترب مرة أخرى من صدارة الليجا، وحقق فوزًا غاليًا على أتالانتا".
وأتم: "يجب على الجمهور والصحافة الانتظار لنهاية الموسم، كي يتسنى لهم تقييم عمله.. فإذا خرج من الموسم خالي الوفاض، سيكون الوقت قد حان للتشكيك فيما قدمه".
وأختتم: "أرى أن أسلوب فينيسيوس حاليًا إلى جانب مهاراته الفنية، ستجعل منه لاعبًا مميزًا، لكن عليه تحسين اللمسة الأخيرة لتسجيل الأهداف
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