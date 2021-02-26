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اليابان: حالة الاقتصاد العالمي تستلزم توخي الحذر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
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قال وزير المالية الياباني تارو آسو يوم الجمعة إن حالة الاقتصاد العالمي تستلزم توخي الحذر نظرا للضبابية المحيطة بلقاحات فيروس كورونا وسلالاته، وإن كان اقتصاد اليابان يبدي بوادر تعاف في ظل تدني معدلات الإصابة.

وحث آسو، في تصريحات للصحفيين بعد حضور اجتماع افتراضي للمسؤولين الماليين بدول مجموعة العشرين، الاقتصادات الرئيسية على الوقوف صفا واحدا في دعمها للدول ذات الدخل المنخفض في ضوء اتساع الفوارق على صعيد النمو الاقتصادي والتطعيم.

وقال “بغية دعم الدول منخفضة الدخل، ستساند اليابان مخصصا جديدا لحقوق السحب الخاصة”، مشيرا إلى عملة صندوق النقد الدولي.

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