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الكشف على 1282 مريضا في قافلة طبية بقرية أبيس الثامنة بالإسكندرية (صور)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة "هالة زايد"، وزيرة الصحة والسكان، واللواء "محمد طاهر الشريف"، محافظ الإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بقرية أبيس الثامنة بالظهير الريفى للإسكندرية على مار يومىن.

وصرح الدكتور "سعيد السقعان"، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 8 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والجلدية والأسنان، وشارك فيها 47 عضو من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، لافتا أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من أهالى المنطقة، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبى على 1282 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 35 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى.

من جانبه قال الدكتور "ممدوح الجمبل"، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم إجراء 358 تحليلا طبيبا و19 أشعة بالموجات فوق الصوتية، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 800 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات أهمها الوقاية من مرض كورونا المستجد وأهمية الرضاعة الطبيعية، ووسائل تنظيم الأسرة.
الكشف على 1282 مريضا في قافلة طبية بقرية أبيس الثامنة بالإسكندرية (صور)
الكشف على 1282 مريضا في قافلة طبية بقرية أبيس الثامنة بالإسكندرية (صور)
الكشف على 1282 مريضا في قافلة طبية بقرية أبيس الثامنة بالإسكندرية (صور)
الكشف على 1282 مريضا في قافلة طبية بقرية أبيس الثامنة بالإسكندرية (صور)
الكشف على 1282 مريضا في قافلة طبية بقرية أبيس الثامنة بالإسكندرية (صور)
الكشف على 1282 مريضا في قافلة طبية بقرية أبيس الثامنة بالإسكندرية (صور)
الكشف على 1282 مريضا في قافلة طبية بقرية أبيس الثامنة بالإسكندرية (صور)
الكشف على 1282 مريضا في قافلة طبية بقرية أبيس الثامنة بالإسكندرية (صور)
الكشف على 1282 مريضا في قافلة طبية بقرية أبيس الثامنة بالإسكندرية (صور)
الكشف على 1282 مريضا في قافلة طبية بقرية أبيس الثامنة بالإسكندرية (صور)

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