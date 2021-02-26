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نجم الأهلي ينقلب على موسيماني بسبب منتخب مصر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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ظهرت خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الرضا على محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما أصبح أثير دكة بدلاء المارد الأحمر، بعد التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا، قادمًا من صفوف نادي الجونة.

حيث ظهرت علامات الغضب على وجه محمد شريف بعدما ابتعد عن المشاركة بشكل أساسى مع الفريق كما كان في أول الموسم.

وتمكن محمد شريف من تسجيل أربع أهداف في بطولة الدوري المصري الممتاز، ونال الإشادة من جماهير القلعة الحمراء، بعد المستوى اللافت الذي ظهر به مع المارد الأحمر.

واقترب أيضًا محمد شريف من الخروج من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى خلال المعسكر المقبل، بعدما ابتعد بصورة كبيرة عن المشاركة مع الأهلي.

ويفضل الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على الكونغولي والتر بواليا، الذى انضم للفريق فى يناير الماضي قادمًا من صفوف الجونة، ليظل شريف جالسًا على مقاعد البدلاء، والدفع به خلال دقائق معدودة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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