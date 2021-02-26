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دينا فؤاد تداعب ابنة المخرج مصطفى فكرى: "خطفت قلبى أول ما شفتها"

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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نشرت دينا فؤاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة تجمعها بالطفلة آسيا نجلة المخرج مصطفى فكرى، وهى تداعبها، وتلعب معها، وعلقت عليها قائلة :"لما تبقى بنت المخرج شبهك أكتر منه، آسيا مصطفى فكرى خطفت قلبى أول ما شفتها"، وانهالت التعليقات الايجابية التى تثنى على جمال الطفلة ومداعبة دينا فؤاد لها، 

وأشارت دينا فؤاد خلال المنشور أن الصورة تم التقاطها خلال كواليس مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وإخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين.

وتصور حاليا  دينا فؤاد مشاهدها مسلسل "اللى مالوش كبير"، حيث تظهر من خلاله فى شخصية "قدرية"، وهى فتاة بنت بلد تحب زوجها جدا وتدافع عنه، ويبدو من اسم الشخصية أنها تغير قالبها الفنى تماما، وتظهر بدور مختلف عليها أيضا كعادتها، ومن المقرر أن يعرض العمل فى الماراثون الرمضانى المقبل، وسبق وعبرت دينا فؤاد عن سعادتها بالعمل مع النجمة ياسمين عبد العزيز معتبرة إياها نجمة سينما وتلفزيون فى آن واحد، 

وأكدت أن العمل مع نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز شىء ممتع، خصوصا أنها تضيف روح البهجة والسعادة فى الكواليس، موضحة أن ياسمين عبد العزيز نجمة تسير بخطى واثقة فى مشوارها الفنى، ودائما ما تحرز أهدافا فى كل عمل تقدمه.


 ويشارك في بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم أحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.

وكانت  دينا فؤاد، قد حققت نجاحا كبيرا، وقت عرض مسلسل "جمال الحريم"، وتصدرت ترند موقع "تويتر" 4 مرات طوال عرض العمل، حيث نجحت، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، واتقان كبير،

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