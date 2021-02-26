Advertisements

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
تعرض محمد عبد الغني مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لحادث سيارة عصر اليوم الجمعة، عقب عودته من مران الفريق استعداداً لمواجهة وادي دجلة ببطولة الدوري العام.

ونشر عبد الغني عبر خاصية "استورى" على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة للحادث وعلق عليها قائلًا "الحمدلله".

ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبدالغني الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي ينقلب على موسيماني بسبب منتخب مصر

منذ ساعة و 12 دقيقة

ليفربول يتلقي ضربة موجعة مرة أخري

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نجم منتخب مصر يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الصاروخ يعود.. خبر سار في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يقترب من ضم اللاعب المعجزة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطالب الخطيب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

منذ 37 دقيقة

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على آخر تفاصيل أزمة أبوجبل وجنش

منذ أقل من ساعتين

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

جنش في بتروسبورت لمؤازرة الزمالك أمام دجلة (صورة)

جروس يحدد أولى صفقات الزمالك في الصيف

كواليس تدريبات الزمالك تحت قيادة "باتشيكو"

في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة بالدوري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:19 م

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

08:36 م

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»