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عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير
الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:19 م
محمد زكي
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تعرض محمد عبد الغني مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لحادث سيارة عصر اليوم الجمعة، عقب عودته من مران الفريق استعداداً لمواجهة وادي دجلة ببطولة الدوري العام.
ونشر عبد الغني عبر خاصية "استورى" على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة للحادث وعلق عليها قائلًا "الحمدلله".
ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.
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