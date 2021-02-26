عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

تعرض محمد عبد الغني مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لحادث سيارة عصر اليوم الجمعة، عقب عودته من مران الفريق استعداداً لمواجهة وادي دجلة ببطولة الدوري العام.





ونشر عبد الغني عبر خاصية "استورى" على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة للحادث وعلق عليها قائلًا "الحمدلله".



