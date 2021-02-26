البيت الأبيض عن الضربة الأمريكية بشرق سوريا: "ضرورية لخفض أي تهديدات مقبلة"

أوضح البيت الأبيض، تفاصيل الضربة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم على شرق سوريا، مؤكدًا أنها كانت ضرورية لتخفيف أي تهديدات مقبلة.

وأوضح البيت الأبيض، حسبما نقلت عنه شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن "الضربات في سوريا هي رسالة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيفعل اللازم لحماية الأمريكيين".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أكدت توجيه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة تدعمها إيران شرق سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الجيش اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي وهو واثق من دقة الضربة.