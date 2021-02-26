انتحار شاب شنقاً داخل منزله ببولاق.. والتحريات مريض نفسي

تخلص شاب عشريني العمر من حياته بشكل مأساوي، بحي بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.







تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب معلقا في سقف غرفته بدائرة قسم بولاق الدكرور.





انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وعثر على جثة شاب متدليا بحبل مثبت بالسقف مع وجود آثار كدمات بالجسم.







أسرة الشاب رجحت انتحاره لمروره بأزمة نفسية، وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن