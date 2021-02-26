Advertisements

البورصات الأوروبية تسجل خسائر أسبوعية بالختام

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
Advertisements
سجلت البورصات الأوروبية خسائر أسبوعية بعد أن تراجعت بوتيرة قوية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية.


وهبط قطاع الموارد الأساسية بنحو 4.3 بالمائة، ليكون الأسوأ أداءً في البورصات الأوروبية.

وتراجعت الأسهم الأوروبية مع مخاوف تسارع التضخم والتي دفعت عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوياتها في عام.

وفي نتائج أعمال، عانت "أي. ايه جي" من خسارة تشغيلية للعام بأكمله بلغت 7.4 مليار يورو (9 مليارات دولار)، وهي الأكبر في التاريخ، مع تداعيات فيروس كورونا على قطاع الطيران.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.6 بالمائة ليصل إلى 404.9 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 2.4 بالمائة، لكنه ارتفع بنسبة 2.3 بالمائة خلال فبراير/شباط.

 كما هبط "فوتسي" البريطاني بنسبة 2.5 بالمائة إلى 6483.4 نقطة، ليتراجع بنحو 2.1 بالمائة في الأسبوع الجاري، لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 1.2 بالمائة.

وانخفض المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 13786.2 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 1.5 بالمائة، لكنه ارتفع 2.6 بالمائة في الشهر الجاري.

وهبط "كاك" الفرنسي بنحو 1.4 بالمائة ليسجل 5703.2 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية 1.2 بالمائة، لكنه حقق مكاسب شهرية بنحو5.6 بالمائة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سندات حكومية

أخبار تهمك

موسيماني يطالب الخطيب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

محمد صلاح يقتحم مجال الإستثمار العقاري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ يوم

نجم منتخب مصر يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ أقل من ساعة

تعرف على آخر تفاصيل أزمة أبوجبل وجنش

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ ساعتين و 34 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ حوالي 4 ساعات

القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

منذ 34 دقيقة

مانشستر سيتي يقترب من ضم اللاعب المعجزة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الصاروخ يعود.. خبر سار في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يتلقي ضربة موجعة مرة أخري

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي ينقلب على موسيماني بسبب منتخب مصر

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

تباين أداء البورصات الأوروبية بالختام مع تحقيقها أكبر مكاسب فصلية منذ 2015

البورصات الأوروبية تسجل خسائر شهرية بنهاية التعاملات

البورصات الأوروبية تقلص الخسائر الأسبوعية والشهرية بالختام

البورصات الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية بالختام

البورصات الأوروبية تعزز المكاسب الأسبوعية بالختام

خسائر سنوية بمعظم البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:19 م

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

08:36 م

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»