موسى: قطر جندت 23 ألف حساب على مواقع التواصل لضرب مصر (فيديو)



قال الإعلامي محمد موسى، إن قطر تمتلك أكتر من 23 ألف حساب على موقع التدوينات تويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعى يتم استخدامها ضد مصر لضرب الأمن القومي، بالإضافة إلى الأدوات الأخرى.



وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن النظام القطري يسعى لضرب أمن دول مجلس التعاون الخليجى والإساءة إلى قمة العلا واتفاق العلا ومخرجاته، لافتا أن مصر والسعودية والبحرين والإمارات قدموا النوايا الحسنة ولكن قطر في المقابل لم تبادر بالالتزام ولا توجد لديها أي نوايا حسنة.



وتابع، أن قطر مستمرة في دعم الإرهاب وتمويل القنوات الإخوانية التي تبث خطاب الإرهاب والكراهية.



