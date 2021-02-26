موسى: قطر جندت 23 ألف حساب على مواقع التواصل لضرب مصر (فيديو)

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موسى: قطر جندت 23 ألف حساب على مواقع التواصل لضرب مصر (فيديو)
الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:27 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن قطر تمتلك أكتر من 23 ألف حساب على موقع التدوينات تويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعى يتم استخدامها ضد مصر لضرب الأمن القومي، بالإضافة إلى الأدوات الأخرى.
وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن النظام القطري يسعى لضرب أمن دول مجلس التعاون الخليجى والإساءة إلى قمة العلا واتفاق العلا ومخرجاته، لافتا أن مصر والسعودية والبحرين والإمارات قدموا النوايا الحسنة ولكن قطر في المقابل لم تبادر بالالتزام ولا توجد لديها أي نوايا حسنة.
وتابع، أن قطر مستمرة في دعم الإرهاب وتمويل القنوات الإخوانية التي تبث خطاب الإرهاب والكراهية.
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