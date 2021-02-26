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موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي
الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:30 م
عبد القادر عرابي
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تأهل ميلان لدور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد أن تعادل مع ضيفه النجم الأحمر الصربي بهدف لهدف بملعب سان سيرو، في إياب دور الـ 32.
سجل هدف ميلان فرانك كيسي من ركلة جزاء، بينما سجل بين ألفرداو هدف النجم الأحمر، ليتأهل الروسونيري مستفيداً من تعادله ذهاباً بنتيجة 2/2.
وتأهل ميلان لمواجهة فريق مانشستر يونايتد، في دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.
وسوف يواجه الروسونيري نظيره روما في الجولة 24 من الدوري الإيطالي، بملعب الأوليمبيكو.
وتقام المباراة مساء الأحد القادم، في تمام العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة، الثامنة إلا الربع بتوقيت جرينتش.
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