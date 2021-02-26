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كامل الوزير: جار العمل على تطوير هيئة النقل النهرى

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه جار العمل على تطوير هيئة النقل النهرى بمسافة ألف كيلو متر، لأول مرة بعد 40 سنة من الإهمال.

وأضاف " الوزير"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن القطار السريع يستهدف ربط ميناء السخنة بالإسكندرية ومطروح ودمياط على البحر المتوسط، وبالنسبة لقناة السويس ستظل ميناء عالمى وأمان وتكلفته ليست عالية.

وأشار وزير النقل والمواصلات إلى أنه تم التعاقد على 260 جرارا للسكة الحديد إضافة إلى 172 يتم تجديدها.

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