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اختبار طبي لـ «نجم الزمالك» لتحديد حجم إصابته

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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يخضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لاختبار طبي غدا السبت لتحديد مدة غيابه عن الفريق وإمكانية لحاقه باللقاء المقبل أمام وادي دجلة،حيث يلتقي الفريقان يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري العام.

وعلم الـ"فجر الرياضي" ، أن محمود شيكابالا يعاني من مزق في العضلة الخلفية وليس كدمة في الركبة، ليصبح اللاعب بنسبة كبيرة خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو.

وحصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ، على راحة سلبية من المران الجماعي الذي أقيم اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

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