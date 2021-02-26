أمطار وبرودة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة، الموافق الـ26 من فبراير 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً السبت، في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس غداً





وتوقعت الأرصاد أن يكون طقس غداً السبت دافئاً نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء.





توقعات الأرصاد بشأن طقس الغد





وأوضحت الهيئة في بيانها، أنه من المحتمل أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (30% تقريبا)، مع نشاط الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.





حالة الطقس والأمواج





وأشارت "الأرصاد" إلى أن لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة، وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة، حيث يرتفع الموج إلى مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.





درجات الحرارة المتوقعة غداً في جمهورية مصر العربية





المدينة العظمى الصغرى





القاهرة 23 11

الاسكندرية 19 11

وادى النطرون 21 10

طنطا 21 11

شبين الكوم 22 11

دمنهور 20 11

بلطيم 21 12

مطروح 18 11

السلوم 19 08

سيوة 21 09

بورسعيد 20 14

دمياط 19 12

الزقازيق 22 11

المنصورة 21 10

الاسماعيلية 22 10

السويس 23 11

العريش 21 10

رفح 20 10

رأس سدر 23 12

نخل 22 07

نويبع 24 14

طابا 22 13

الطور 22 12

كاترين 15 03

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 24 14

مرسى علم 24 15

الفيوم 24 09

بنى سويف 24 09

المنيا 24 08

أسيوط 24 07

سوهاج 25 09

قنا 25 10

الأقصر 26 10

أسوان 26 10

ادفو 26 11

أبوسمبل 26 11

الوادى الجديد 25 10

شلاتين 27 16

ابو رماد 26 15

حلايب 25 18

رأس حدربة 24 16











