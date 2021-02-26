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باحث بالأزهر: حبس الزوج لعدم اخبار زوجته الأولى بالزيجة الثانية مخالف للشرع (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الشيخ أحمد المالكي، الباحث بمشيخة الأزهر، إن الشرع لا يلزم الزوج بإعلام زوجته الأولى بالزيجة الثانية، ولكن من الأولى من قبيل حسن العشرة أن يعلم الزوج زوجته الأولى بزواجه.

وأشار "المالكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن زواج الرجل من إمرأة أخرى من أكثر ما يثير غيرة الزوجة، مضيفا أن الزوج إذا لم يخبر زوجته الأولى بزواجه من امرأة أخرى فهو ليس أثما.

وأضاف أنه إذا رفضت الزوجة الأولى زواج زوجها بأخرى فمن حقها أن تطلب الطلاق للضرر، معتبرا أن حبس الزوج لعدم اخباره زوجته الأولى بالزيجة الثانية مخالف للشرع.

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