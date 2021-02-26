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القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد نادى جالاتا سراى، أن إدارة الزمالك لا تستطيع بيع المهاجم مصطفى محمد، المعار للفريق التركى، لأى نادى آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترددت أنباء عن دخول مصطفى محمد دائرة اهتمامات كريستال بالاس الإنجليزى للتعاقد معه نهائيا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن عبد الرحيم البيرق، نائب رئيس نادى جالاتا سراى، قال  عبر صحيفة (sozcu)، إن مصطفى محمد سينضم نهائيا للنادى التركى وسيتم تفعيل عقد شرائه نهائيا.

وتابع: "لن يستطيع الزمالك بيعه لأى فريق بخلاف جالطة سراى حتى لو تلقى عرضا بقيمة 20 مليون دولار".

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مصطفي محمد يسجل مصطفى محمد الزمالك

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