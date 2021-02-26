شبيبة الساورة يتصدر الدوري الجزائري بشكل مؤقت

انتزع شبيبة الساورة صدارة الدوري الجزائري، مؤقتا، عقب تغلبه على ضيفه اتحاد بسكرة 4 / صفر، وسقوط المتصدر السابق أولمبي المدية في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه شباب قسنطينة اليوم الجمعة في المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة.





ورفع شبيبة الساورة، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، رصيده إلى 29 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن أولمبي المدية، ويتبقى له مباراة مؤجلة سيلعبها لاحقا أمام ضيفه وفاق سطيف، فيما تجمد رصيد اتحاد بسكرة عند 13 نقطة في المركز الـ16.





سجل أهداف الساورة محمد داود في الدقيقة 25، وبلال مسعودي (هدفان) في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و54 وأيمن عبد العزيز لحمري، من ركلة جزاء في الدقيقة 78.





وأهدر أولمبي المدية نقطتين في سباق الصدارة، بعدما فرض عليه شباب قسنطينة التعادل السلبي، ليصبح في رصيد أصحاب الأرض 28 نقطة، مقابل 14 نقطة للزوار.





وعاد نصر حسين داي لطريق الانتصارات وسحق ضيفه سريع غليزان بثلاثية نظيفة سجلها كل من رشيد ناجي، ومحمد مفتاح والبديل حمزة بانوح، في الدقائق 17 و26 والأخيرة من اللقاء على الترتيب.





والتحق نصر حسين داي بسريع غليزان في المركز الحادي عشر ولكل منهما 17 نقطة.



