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عمرو دياب يساعد الموهبة الموسيقية سارة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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نشر الفنان عمرو دياب، مقطع فيديو لطفلة كفيفة موهوبة في العزف على ألة البيانو، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وعلق عمرو دياب علي الفيديو قائلا: "في مواهب مع الوقت بتحلو..اول ما شفنا موهبة سارة و هي بتعزف اغنية يا انا يا لا للفنان دعمناها بتكاليف 3 سنين في الكونسرفتوار وكمان بيانو عشان تعزف أكتر و أكتر.. شكرا ًدكتور@ashrafzakyoffical
عشان جهودك معانا لقبول سارة في الكونسرفتوار و شكرا للاعلامية@dalia_ashraf237
عشان اهتمامها بملف سارة"


وكان عمرو دياب قد دعم سارة مؤخرا بأن نشر مقطع فيديو لها وهي تعزف على البيانو أغنيته "يا أنا يا لأ" عبر حسابه على "انستجرام" وكتب معلقا: "برافو يا سارة يا حبيبتي".

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