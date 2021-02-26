مواجهات نارية بالجولة 14 للمجموعة الاولي بالقسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا السبت، مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.



وتستهل مباريات الجولة بمواجهة فريق مركز شباب ادفو امام نظيره فريق نادي الشبان المسلمين باسنا، والتي يستضيفها ملعب الاول.



فيما يستضيف فريق مركز شباب الزهراء صاحب المركز الثامن برصيد15 نقطة، نظيره فريق نادي قوص صاحب المركز السابع برصيد15 نقطة، في مباراة البحث عن الفوز لضمان البقاء بالمنطقة الدافئة.



ويواجه فريق نادي الهلال متزيل جدول المسابقة برصيد6 نقاط، نظيره فريق نادي المدينة المنورة متصدر المجموعة برصيد29 نقطة.



ويواجه فريق نادي الجمهورية بدراو، صاحب المركز الحادي عشر برصيد9 نقاط، نظيره فريق نادي النصر للتعدين، رابع المجموعة برصيد22 نقطة، والتي يستضيفها ملعب الاول.



وتختتم مواجهات الجولة بعد غدا الاحد، بمواجهة فريق نادي وادي النيل عاشر المجموعة برصيد13 نقطة، نظيره فريق نادي الاقصر وصيف المجموعة برصيد29 نقطة.



واستضافة نادي ابو الريش سادس المجموعة برصيد17 نقطة، لنظيره فريق نادي التحرير ثالث المجموعة برصيد25 نقطة.



الترتيب

1_المدينة المنورة 29 نقطة

2_الاقصر27 نقطة

3_التحرير 25 نقطة

4_التعدين 22 نقطة

5_شباب ادفو 21 نقطة

6_ابو الريش 17 نقطة

7_نادي قوص 15 نقطة

8_شباب الزهراء 15 نقطة

9_شبان اسنا 15 نقطة

10_وادي النيل13 نقطة

11_جمهورية دراو9 نقاط

12_الهلال 6 نقاط