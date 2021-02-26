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مجدي اسماعيل : نوفر كافة الامكانيات للاعبو كوكاكولا من اجل مواصلة الانتصارات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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أكد المهندس مجدى اسماعيل رئيس نادى كوكاكولا أن فريقه يسير على الطريق الصحيح سواء على مستوى مباريات القسم الثاني او فى مباريات الكأس والذى وصل فيه الفريق لدور الـ 16 عقب تخطى عقبة الإنتاج الحربي .

وأشار رئيس النادى ان فوز الفريق الاخير امام السكة الحديد كان صعبا للغاية خاصة وان فريق السكة لعب معنا من قبل فى الدور التمهيدى الاخير بالكأس وتعادلنا معه بدون اهداف قبل ان نفوز بركلات الترجيح .

وأضاف اسماعيل ان مباراة الترسانة بعد غد الاحد ستكون صعبة وستكون فرصة قوية ان ننهى الدور الاول فى احد المراكز المتقدمة .

وأكد رئيس كوكاكولا ان المنافسة هذا الموسم صعبة للغاية ونمتلك لاعبين وجهاز فنى على اعلى مستوى ومجلس الادارة يوفر كافة الامكانيات من اجل مواصلة الانتصارات .

وأكد رئيس نادى كوكاكولا ان على اللاعبين ضرورة الاستمرار فى الروح والاداء الذى قدموه خلال مباراة السكة الاخيرة وعدم الافراط فى فرحة الفوز وان مباراة الشواكيش ستكون صعبة .


يذكر ان كوكاكولا يحتل المركز الرابع بجدول المجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة برصيد ٢٣ نقطه وفوز الفريق على الترسانة تجعله ينفرد بالمركز الثالث.

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