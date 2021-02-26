نقيب المحامين في أسبوع.. قرارات واجتماعات مهمة





شهدت نقابة المحامين أحداثا هامة خلال هذا الأسبوع، حيث جاء نشاط رجائي عطية نقيب المحامين

وأصدر عدة قرارات هامة وهي كالأتي:-



* قرار بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال



وجه رجائي عطية نقيب المحامين، كلمة مهمة للجمعية العمومية عبر بث مباشر، من مكتبه بالنقابة العامة، بشأن قراره الصادر بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.



* قرار بشأن القيد بالجدول العام



أصدر نقيب المحامين، قرارًا بعدم مطالبة طالب القيد بالجدول العام بشهادة إتمام الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وجاء نص القرار كالآتي:



* قرار برفع اسم «سخي» و«عبد الغني» من تفويضات البنوك



أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا برفع اسم مجدي ناجي أحمد سخي من التفويضات الصادرة منا، ويكتفى بالتفويضات الثلاثة طبقًا لما ورد به بالقرار، ويرفع اسم المرحوم سيد عبد الغني لوفاته.





* استدعاء خالد أبو كراع لسماع أقواله



استدعى نقيب المحامين، خالد أبو كراع، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، للحضور إلى مقر النقابة العامة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق ١ مارس ٢٠٢١، وذلك لسماع أقواله ودفاعه فيما هو منسوب إليه بالشكوى رقم ٣٤ ٢٠٢٠، والتي تضمنت شكوى لإسقاط عضويته من جداول نقابة المحامين بسبب أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده عملًا بالفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة.



فقد شملت محاضر تحقيقات الشكوى رقم 34 لسنة 2020، شكوى مقدمة من الأستاذ السيد أحمد عوض المحامي بالنقض، قدمها بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، وأرفق بها بيانًا صادرًا من وزارة الداخلية بتضمن أرقام وتواريخ أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده، طالبًا إسقاط عضويته من جداول المحامين عملًا بالفقرة الخامسة من المادة ١٣ من قانون المحاماة، من تاريخ صدور أول حكم صادر فيها، حالة كون هذه الأحكام تفقد الصادرة ضده من المحامين – السيرة المحمودة، وحسن السمعة، والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وهو ما لا ينحسر طبقًا لقضاء مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف العالي، لا بإيقاف التنفيذ، ولا برد الاعتبار إن كان.



وإذ تضمن القرار الصادر في تحقيق الشكوى رقم ٣٤ ٢٠٢٠، نسخ صورة من المحضر ومما قدمه الشاكي سالف البيان، تخصص للتحقيق في موضوعها.



* قرار بنقل أربعة موظفين إلى الفرعيات



أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا بنقل أربعة عاملين بالنقابة العامة للعمل بالنقابات الفرعية، والذي نص على أنه لا يجوز لأي موظف بالنقابة العامة للمحامين أن يلتحق بأي عمل خاص خارج النقابة، إلاَّ بإذن كتابي سابق، وإلاَّ تعرض للجزاء.



كما نص في بنده الثاني على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي موظف بالنقابة العامة للمحامين، العمل لحساب أي عضو من أعضاء مجلس النقابة العامة، أو من أعضاء النقابات الفرعية، وإلاَّ تعرض لأشد أنواع الجزاء التي يتيحها القانون.



ولما كان الثابت أن الآتين بعد لم يلتزموا بهذا القرار، وعملوا جميعهم بالمكتب الخاص للأستاذ مجدي سخي وكيل النقابة العامة، الأمر المخالف للأصول وللقرار السابق – وهم:

السيد عبد الله قاعود.

السيد محمد عبد الوهاب.

السيد السيد فتحي.

هذا بالإضافة إلى أن السيد عدنان عفت عبد السلام الموجود بلا عمل في النقابة العامة مما يقتضي تكليفه بعمل في إطار النقابة العامة للمحامين.



* قرار بشأن إنشاء نادي اجتماعي لمحامي المنيا



أصدر نقيب المحامين، قرارًا بشأن إنشاء وإتمام نادي لمحامي المنيا وأسرهم، وتجهيزه بكل متطلباته، قبل انصرام شهر يونيو القادم، وعلى ظروف نقابة المنيا الفرعية وعدم تخصيص نادي اجتماعي لها حتى الآن، والقطعة المخصصة صارت مهددة بالسحب نتيجة التراخي لسنوات طويلة في إنهاء النادي أو نشاط مما تشترطه، ونظرًا لأن هناك أموال كانت مخصصة وتبين أنها صرفت في غير وجهها وهي الآن محل النظر أمام النيابة العامة، وحتى لا يضار الزملاء والزميلات المحامون والمحاميات بمحافظة المنيا.



* استقبال عدد من مجالس النقابات الفرعية الجديدة



استقبل رجائي عطية عدد من مجالس النقابات الفرعية الجديدة في مكتبه، وجاء ذلك كالآتي:

1- نقابة جنوب الجيزة

2- نقابة شمال الشرقية

3- نقابة شمال الجيزة

4- نقابة البحر الأحمر

5- نقابة دمياط

6- نقابة طنطا

7- نقابة شمال سيناء

8- نقابة جنوب سيناء

9- نقابة شمال أسيوط

10- نقابة جنوب القليوبية

11- نقابة شمال البحيرة

12- نقابة المنيا

13- نقابة جنوب القاهرة

14- نقابة جنوب البحيرة



* تهنئة الأخوة الأقباط ببدء صيام يونان



هنأ نقيب المحامي الأخوة الأقباط ببدء صيام يونان،

يطيب لي بمناسبة بدء صيام يونان؛ أن أهنئ الأخوة والأخوات الأقباط؛ وزملائي المحامين والمحاميات الأقباط ببدء الصيام، وأن أتمنى لهم صيامًا مباركًا وتوفيقًا وسدادًا وسعادة.



* التقدم بخالص العزاء لوكيل فرعية المنيا



تقدم نقيب المحامين، بخالص العزاء لوكيل نقابة المنيا الفرعية الأستاذ شعبان الشاروني لوفاة السيدة والدته،





