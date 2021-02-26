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تعرف على لقاءات الجولة الرابعة عشر للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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تنطلق غدا السبت لقاءات الجولة الرابعة عشر للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي ستشهد إقامة 7 لقاءات .

- القنطرة غرب و أبو شحاتة : تشهد تنافس بين الفريقين ، ففريق القنطرة يمتلك 13 نقطة يحتل بهم المركز العاشر ، أما أبو شحاتة فيمتلك 20 نقطة يحتل بهم المركز السابع .

- الشهداء و النوبة : يتطلع الفريق السويسي لإقتناص الفوز للصعود للقمة حيث يحتل الوصافة برصيد 24 نقطة ، أما الشهداء فيحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة .

- كهرباء الإسماعيلية و رأس البر : يسعى الأول للعودة لمنافسات القمة حيث هبط للمركز الرابع برصيد 22 نقطة ، فيما يحتل رأس البر المركز السادس بنفس عدد النقاط .

- بورفؤاد و أبو صوير : يتطلع الفريق البورسعيدي للحفاظ على بقاءه بالقمة ، حيث يحتل المركز الأول برصيد 26 نقطة ، فيما يصارع أبو صوير في القاع حيث يحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط .

- دمياط و المطرية : يسعى الأول للبقاء بمنافسات القمة ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة ، أما المطرية فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة .

- سماد السويس و ميت الخولي : يتطلع السماد للهروب من دائرة الخطر ، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط ، أما فريق الخولي فيحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة .

- غزل دمياط و غزل السويس : يمر الفريقان بموقف سيء ، فالأول يحتل المركز الثاني عشر برصيد 8 ، أما السويسي فيحتل المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط .

ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :

1 - بورفؤاد 26 نقطة
2- النوبة 24 نقطة
3- دمياط 24 نقطة
4- كهرباء الإسماعيلية 22 نقطة
5- رأس البر 22 نقطة
6- منشية الشهداء 22 نقطة
7- أبو شحاتة 20 نقطة
8- الرباط و الأنوار 18 نقطة
9- ميت الخولي 14 نقطة
10 - القنطرة 13 نقطة
11_ المطرية 12 نقاط
12 - غزل دمياط 8 نقاط
13- سماد السويس 7 نقاط
14- غزل السويس 7 نقاط
15- أبو صوير 5 نقاط

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