تعرف على لقاءات الجولة الرابعة عشر للمجموعة السابعة بالقسم الثالث





تنطلق غدا السبت لقاءات الجولة الرابعة عشر للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي ستشهد إقامة 7 لقاءات .



- القنطرة غرب و أبو شحاتة : تشهد تنافس بين الفريقين ، ففريق القنطرة يمتلك 13 نقطة يحتل بهم المركز العاشر ، أما أبو شحاتة فيمتلك 20 نقطة يحتل بهم المركز السابع .



- الشهداء و النوبة : يتطلع الفريق السويسي لإقتناص الفوز للصعود للقمة حيث يحتل الوصافة برصيد 24 نقطة ، أما الشهداء فيحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة .



- كهرباء الإسماعيلية و رأس البر : يسعى الأول للعودة لمنافسات القمة حيث هبط للمركز الرابع برصيد 22 نقطة ، فيما يحتل رأس البر المركز السادس بنفس عدد النقاط .



- بورفؤاد و أبو صوير : يتطلع الفريق البورسعيدي للحفاظ على بقاءه بالقمة ، حيث يحتل المركز الأول برصيد 26 نقطة ، فيما يصارع أبو صوير في القاع حيث يحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط .



- دمياط و المطرية : يسعى الأول للبقاء بمنافسات القمة ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة ، أما المطرية فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة .



- سماد السويس و ميت الخولي : يتطلع السماد للهروب من دائرة الخطر ، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط ، أما فريق الخولي فيحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة .



- غزل دمياط و غزل السويس : يمر الفريقان بموقف سيء ، فالأول يحتل المركز الثاني عشر برصيد 8 ، أما السويسي فيحتل المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط .



ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :



1 - بورفؤاد 26 نقطة

2- النوبة 24 نقطة

3- دمياط 24 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية 22 نقطة

5- رأس البر 22 نقطة

6- منشية الشهداء 22 نقطة

7- أبو شحاتة 20 نقطة

8- الرباط و الأنوار 18 نقطة

9- ميت الخولي 14 نقطة

10 - القنطرة 13 نقطة

11_ المطرية 12 نقاط

12 - غزل دمياط 8 نقاط

13- سماد السويس 7 نقاط

14- غزل السويس 7 نقاط

15- أبو صوير 5 نقاط

