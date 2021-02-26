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مقتل اثنين متظاهرين وإصابة العشرات في اشتباكات مع قوات الأمن العراقي بالناصرية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
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 ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، أن اثنين على الأقل قتلا وأصيب العشرات في اشتباكات وقعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

 

وأشارت إلى أن المتظاهرين اقتحموا مبنى المحافظة وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

 

من جهته، أكد مصدر طبي بالمدينة، أن "وتيرة الأحداث تصاعدت في مدينة الناصرية، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بالعشرات في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية".

 

وأشار، إلى أن "مستشفى الحبوبي يزدحم بالإصابات".

 

ويطالب المتظاهرون بإقالة محافظ ذي قار وجميع المسؤولين في إدارة المحافظة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

 

وكان متظاهر قتل أمس الخميس في محافظة ذي قار جنوبي البلاد خلال صدامات مع القوات الأمنية، فيما سقط 18 جريحا بينهم 8 متظاهرين و10 من رجال الشرطة، إثر اشتباكات وقعت بين الطرفين خلال احتجاجات الأربعاء.

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