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حسن موسى يختار 20 لاعباً لمواجهة السكة الحديد بالقسم الثاني
الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:57 م
نورهان فضل
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أعلن حسن موسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن قائمة فريقه لمواجهة السكة الحديد التي تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت في ختام الأسبوع الـ 15 من دوري القسم الثاني.
وشهدت القائمة ضم 20 لاعبآ وغياب عبدالرحمن الدح الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي، بينما ضمت كلاً من : ابراهيم الجرايحي، محمد موسي، محمد ماجد اونش، حسام غالي، ابراهيم عكوكو، كريم اسامة، محمود صلاح، عبدالرؤوف زيكو، محمد ميدو، ابراهيم فاضل، محمد حسام الشرخة، ساهر عبدالمنعم، محمد عوض، السيد ابو امنة، وليد حسن، احمد محسن، محمد فوزي، احمد وائل، شهاب فتحي، اسامة ايمن.
يذكر أن ملعب نادي طنطا سيستضيف مباراة ابناء السيد البدوي ضد السكة الحديد ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر، وستقام المباراة بينهم غدا السبت في تمام الثانية والنصف ظهرآ.
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