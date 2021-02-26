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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الجمعة 26-2-2021
الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:00 م
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 26-2-2021 .
قال أحمد الباشا ادريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار البقوليات في مصر ستشهد زيادة بنحو 5 بالمائة.
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة لبحث كيفية النهوض بالتنمية الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والخدمات البيطرية وأيضا بحث ملف تقنين الأوضاع للأراضي وحل مشاكل المزارعين وتلبية احتياجات أهالي سيناء.
شهد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير وليد إسماعيل سفير مصر بالعراق توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار فى جمهورية العراق برئاسة سها داود نجار وشركة السويدي اليكتريك ويمثلها الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب المهندس أحمد السويدى بشأن تطوير وتنمية منطقة صناعية متكاملة فى جمهورية العراق.
أكد " رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " ، أن 59 الف و704 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" رقم ( 173 ) لسنة 2020 بمراحل تطبيقه الثلاث .
شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة انهيار شديد منذ بداية التعاملات حيث فقد العيار ما يقرب من 11 جنيه منذ بداية التعاملات وحتى الآن.
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عمل مراكز كبار الممولين ومتوسطى الممولين وكبار مهن حرة يومى الجمعة والسبت الموافقين 26 و27 فبراير الجارى، حتى يمكنها استيعاب ضغط العمل خلال تقديم الأشخاص الطبيعيين إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك فى مواعيد العمل الرسمية تيسيرًا على ممولى هذه المراكز الثلاث.
تهيب مصلحة الضرائب المصرية بكافة الممولين من الأشخاص الطبيعيين الاسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا و عدم التأخير حتي 31 مارس وذلك منعًا للتزاحم والضغط على الشبكة .
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة إجراءات تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي العام، لمدينة سفنكس الجديدة، والذى تم اعتماده مؤخراً، وآخر مستجدات توفيق الأوضاع، ومدي استيعاب الكيانات الموجودة داخل حدود القرار الجمهوري لإنشاء المدينة، سواء التواجدات العمرانية أو الزراعية، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
نجح المكتب التجاري المصري بجدة في الافراج عن شحنة منتجات غذائية تابعة لاحدى الشركات المصرية احتجزت منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري بميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ السعودية.
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مساء أمس، لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مع بداية الأجازة الأسبوعية للجهاز المصرفي استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، بعد أن شهدت العملة الأمريكية ارتفاع طفيف خلال تعاملات الأسبوع بالبنوك المصري، وتستعرض بوابة الفجر أسعار الدولار في البنوك.
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