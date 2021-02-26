خمس خدمات مهمة قدمها النقيب العام لمحامي غرب طنطا



التقى رجائي عطية نقيب المحامين، محمد جلال شلبي، نقيب محامي غرب طنطا، وأعضاء المجلس الفرعي، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة، في لقاء ساده الود والاستماع إلى مطالب الجمعية العمومية.



ورحب النقيب العام بالنقيب الفرعي وأعضاء المجلس المنتخب، وهنأهم جميعًا بالنجاح وثقة الجمعية العمومية فيهم، داعيًا الله أن يعينهم على ما أوكل إليهم من مهمة ثقيلة، ومؤكدًا أهمية التواصل المستمر؛ لبدء مرحلة جديدة تحقق صالح الجمعية العمومية للمحامين.



وأوضح نقيب المحامين أن المحاماة لم تَعُد كما كانت في سابق عهدها، فقد أصبحت تعاني الآن من متاعب ثقال، وأنه يبذل قصارى جهده لجبر الأضرار والمظالم، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك تكاتف لنهضة المحاماة، مشيرًا إلى أن هناك مراعاة في التجديد والتطوير الخاص بالنقابات الفرعية، وجميع الطلبات التي تقدم من أي نقابة فرعية تكون محل دراسة، وهناك استجابة فورية لكل طلب عاجل فيه خدمة للسادة المحامين.



فيما أعرب النقيب والمجلس الفرعي عن خالص شكرهم وتقديرهم للأستاذ النقيب العام، مؤكدين كامل دعمهم ومساندتهم لما يقدمه للمحاماة والمحامين، وأنهم مع شرعية وإرادة صندوق الانتخاب، وهدفهم جميعًا مصلحة المحاماة والمحامين.



كما أكد أعضاء مجلس النقابة الفرعية أنهم وجميع أعضاء الجمعية العمومية بغرب طنطا يكنون لمعالي النقيب العام كل حب واحترام وتقدير، فقالوا: “لم نلمس من سيادتكم خلال توليكم زمام الأمور بنقابة المحامين إلا ما فيه صالح المحاماة ومصلحة النقابة، وكلنا والجمعية العمومية لمحامي غرب طنطا ثقة في الأستاذ النقيب العام، وما يبذله لخدمة السادة المحامين في جميع أنحاء الجمهورية”.



وتقدم مجلس النقابة الفرعية بطلباته والتي تمثلت في؛ طلب صرف دفعة من المخصصات، وفرش غرفة النقيب، وصرف مستحقات بعض المراكز الطبية والمستشفيات المتعاقدة مع الفرعية، واعتماد تشكيل هيئة المكتب واعتماد التوقيعات لدى البنوك المختصة، وأيضًا التعاقد مع طبيب حتى تتمكن النقابة الفرعية من صرف الأدوية للسادة المحامين.



بدوره وافق نقيب المحامين على صرف دفعة من مخصصات الفرعية لتمكين المجلس المنتخب من أداء مهامه الخدمية، وعرض أمر زيادة المخصص على لجنة تقدير المخصصات بالنقابة العامة للنظر في إعادة التقدير رغبة من سيادته في تحسين الخدمات المقدمة للسادة محامي الفرعية.



كما وجه الأستاذ النقيب العام المجلس الفرعي بإفادة النقابة العامة بثلاثة عروض أسعار مناسبة تتضمن العناصر وتكاليفها بالنسبة لطلب فرش غرفة الأستاذ النقيب الفرعي.



وفيما يخص متأخرات بعض المراكز والمستشفيات، وجه سيادته الأستاذ محمد فزاع عضو مجلس النقابة العامة، للنظر وحل الأمر على وجه السرعة، كما وجه مجلس النقابة الفرعية بتقديم ثلاثة أسماء أطباء لاختيار واحدًا منهم مع إخطار الأستاذ محمد فزاع لإتمام التعاقد معه.



واعتمد سيادته تشكيل هيئة المكتب الفرعي والتوقيعات الخاصة بالبنوك.



