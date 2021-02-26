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ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تلقت إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، أزمة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم، تجديد عقده.

يأتي ذلك بعدما رفض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، التجديد أيضًا وتمسك بالحصول على مبلغ 2.2 مليون يورو للاستمرار.

وأشارت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية، عن تمرد عبدالله جمعة لاعب الفريق، وعدم التجديد مع وضع شروط قاسية للموافقة.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد جمعة مع القلعة البيضاء، بنهاية الموسم الجاري، حيث يمتلك عدة عروض خارجية للرحيل إليها مع بداية الموسم.

واشترط عبدالله جمعة لاعب الفريق، الحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد، من أجل رفع قلمه والتوقيع على عقوده الجديدة.

الإدارة البيضاء ترى أن الرقم الموضوع من قبل اللاعب خيالي ويصعب تحقيقه في الوقت الحالي، خاصةً أنه كان مقدر تجديد عقده مقابل 6 ملايين جنيه في الموسم.

كما طالب عبدالله جمعة، بوضع شرط ضمن عقده الجديد، يتيح له الفرصة في الرحيل عن صفوف فريقه، حال تلقيه عرض احترافي قوي.

وجاءت خطوة جمعة، من أجل الحصول على فرصة احترافيه في مسيرته الكروية، إلا أن الإدارة لا ترغب في وضع هذا البند من أجل استقرار الفريق.

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الكلمات المفتاحية

عبد الله جمعة ساسي الزمالك إدارة نادي الزمالك

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