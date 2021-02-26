بيشكتاش يُهدد صدارة جالطة سراي في الدوري التركي

واصل بيشكتاش مزاحمته لفريق جالطة سراي في صدارة ترتيب الدوري التركي، وذلك عقب فوزه على ضيفه دنيزلي سبور 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 27 من المسابقة.





وتقدم بيشكتاش في الدقيقة 22 عن طريق سايل لارين، قبل أن يضيف الكاميروني فينسنت أبو بكر الهدف الثاني في الدقيقة 38.





وفي الدقيقة 39 سجل آدام لياييتش الهدف الثالث لبيشكتاش.





ورفع بيشكتاش رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف جالطة سراي المتصدر بنفس الرصيد من النقاط، فيما تجمد رصيد دنيزلي سبور عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر.



